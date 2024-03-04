Ігнат розповів, як знищення російських літаків змінило ситуацію на фронті

Москва робить висновки після знищення російських літаків за останні дні. Ворог зменшив активність із використанням керованих авіабомб, але все ж таки ці удари продовжуються. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ситуація змінюється. Після роботи бойової зенітними керованими ракетами по російських літаках, про що сповістив командувач Повітряних сил ЗСУ, небо стало чистим" , - сказав він, маючи на увазі повідомлення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука про роботу сил ППО від 2 березня, коли був знищений черговий Су-34.

За його словами, до ночі взагалі кілька годин жодної повітряної цілі в небі не спостерігалося після того, як ворог побачив як по ньому працюють. "Відповідно, вони роблять висновки і втекли з нашого повітряного простору", - додав Ігнат.

Але, як зазначив Ігнат, таке явище не буде продовжуватися постійно.

"Літаки з'явилися знову, завдали ударів і протягом минулої ночі. Протягом вчорашнього дня кілька десятків керованих авіабомб теж були спрямовані з різних напрямків" , - сказав він та повідомив, що минула ніч була тихою, а ворог завдав ударів і балістичною, і керованою авіаційною ракетою.

"Ну і зараз бачимо на ранок уже кілька ударних груп Су-34 і Су-35, які можуть готуватися до завдання ударів саме на східному та північному напрямках" , - розповів Ігнат.

За його словами, "ворог звичайно робить висновки, ворог зменшив активність застосування авіації із використанням керованих авіабомб, але все ж таки ці удари продовжуються".

Що стосується літаків А-50, то їх ще досі немає в небі після знищення другого.