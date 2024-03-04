РФ збільшила постачання палива до інших країн на понад 30%

Обсяги надходжень російських газойлів і ДП у порти інших країн за тиждень 19-25 лютого збільшилися на 32% відносно попереднього тижня і становили 890 тис. тонн. Про це свідчить власне дослідження Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

Найбільші обсяги було відправлено з портів "Приморськ", "Новоросійськ" і "Висоцьк", на які припало 33%, 21% і 21% відповідно.

Найбільшими за обсягами країнами, куди 19-25 лютого надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія й Лівія. На них припадає 68% постачань.

Минулого тижня обсяги надходження російського дизпального й газойлю в турецькі порти зменшилися з 390 тис. тонн до 365 тис. тонн.

Найбільші обсяги надійшли на термінали Мармари (148 тис. тонн) й Дьортьйола (104 тис. тонн). На термінали турецьких НПЗ російські дистиляти 19-25 лютого не надходили.

Окрім російських нафтопродуктів, минулого тижня в Туреччину надійшло 3 тис. тонн грецького дизпального й 38 тис. тонн італійського палива.

Постачання російських нафтопродуктів в Туреччину зберігаються на високому рівні четвертий тиждень поспіль. Припинення фінансових операцій окремих турецьких банків з російськими компаніями поки що не позначилося на відвантаженнях.

Минулого тижня в порти інших країн з Туреччини прибуло 87 тис. тонн дизпального й газойлю, це на 2% менше порівняно з попереднім тижнем. Усі вантажі було відправлено з НПЗ STAR, що розташований в порту "Аліага".

Надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зросли на 35% і становили 118 тис. тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів. Уперше за останні чотири місяці Росія не була основним постачальником дизпального й газойлю. Окрім російського палива, минулого тижня в порти Бразилії надійшло 104 тис. тонн дизелю з ОАЕ й 46 тис. тонн з Іспанії.