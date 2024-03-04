В Україні середня зарплата зросла до 19 тисяч грн – Держстат

Державна служба статистики оприлюднила офіційні дані щодо номінальної зарплати українців. Середня зарплата у ІV кварталі 2023 року становила 19 231 гривень, що на 16,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 23,3% до 41 326 гривень на місяць.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 37 477 гривень. Зарплати зросли на 24,0%.

Далі йде "Державне управління та оборона", де зарплати зросли на 12,2% до 28 516 гривень.

У сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" зарплати зросли на 13,8% до 25 860 гривень.

Найменше платять у сфері освіти - 13 500 гривень (зростання на 0,5%).

Зарплата українців

За даними уряду, 2022 року середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто становила 14 847 гривень, а скоригована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

Уряд прогнозував, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%. У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.