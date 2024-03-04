Україна очікує на переговорну рамку від ЄС наступного тижня – Стефанішина

Не пізніше 12 березня Україна очікує на те, що Європейська комісія представить переговорну рамку щодо українського вступу до Європейського Союзу. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час розмови у кулуарах на міжнародній платформі "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової поразки", повідомляє Ліга.net.

"Не пізніше 12 березня м ﻿﻿ и очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб вже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення" , – розповіла вона.

Стефанішина висловила сподівання, що затягувань не буде. Вона зауважила, що є "сумні випадки", коли через внутрішні проблеми в парламенті є звернення в Єврокомісію.

"Це дуже сумна практика, і я досі не знаю, який це матиме вплив. Сподіваюсь, що коли ми говоримо, що в наших стратегічних питаннях ми – команда Україна, то так залишатиметься й тоді, коли у нас є складні процеси в нашій країні" , – акцентувала віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції.

Вона додала, що станом на 24 лютого в України був чіткий алгоритм дій, але "наразі важко спрогнозувати, чи буде він справджений у зв'язку з останніми подіями".