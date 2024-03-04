Торік кількість підроблених гривень зменшилася – Нацбанк
У 2023 році рівень підроблення банкнот гривні залишався низьким, на рівні 2,1 штуки на 1 мільйон справжніх банкнот. У 2022 році кількість підроблених банкнот склала 2,2 штуки на мільйон справжніх. Про це заявили в Національному банку України, повідомляє Економічна правда.
"Торік на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підробленої банкноти (за підсумками 2022 року – близько 2,2 банкноти)", - йдеться у повідомленні.
Найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:
- 200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);
- 500 грн (24% та 41% відповідно);
- 100 грн (8% та 3% відповідно).
Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%. За результатами моніторингу 2023 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 18% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти.
Рівень підроблення банкнот іноземної валюти торік також був низьким. За 2023 рік в Україні вилучили з обігу менше ніж сімсот підроблених банкнот іноземної валюти (у 2022 році – близько шестисот).
Серед них переважали долари США – 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.
Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:
- 100 та 50 доларів США (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);
- 50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).