Медведєв назвав Україну "невід'ємною частиною" Росії

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що території по обох берегах Дніпра - невід'ємна частина Росії, повідомляє Українська правда.

"Усім нашим супротивникам необхідно твердо і назавжди зрозуміти просту істину: території по обох берегах Дніпра - невід'ємна частина російських стратегічних історичних кордонів" , – сказав Медведєв.

Медведєв називає Україну "Малоросією" та "державою, яка не відбулася", а її громадян "рабами Європи", "глухонімою прислугою" й "розхідним матеріалом".

Також він вірить, що українці та росіяни мають спільну історію, мову, віру та "уявлення про повсякденне життя" і тому мають бути в складі однієї держави.