ЗСУ за добу не допустили втрати позицій на Таврійському напрямку

За останню добу українські військові не допустили втрати кордонів, районів та позицій на Таврійському напрямку. Зокрема, це стосується й Авдіївського напрямку. Про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено" , - зазначив він.

За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.

Загальні втрати противника за добу на Таврійському напрямку склали: в живій силі - 426 осіб (убитими і пораненими), 1 танк, 5 бойових бронемашин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 9 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.

"Нейтралізовано або знищено 287 БПЛА різних типів. Сили оборони України знищили ще 4 склади боєприпасів росіян. За дві останні доби ще 5 російських окупантів взято в полон" , - додав Тарнавський.

Зазначимо, що загалом за минулу добу ЗСУ ліквідували майже 1200 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії у особовому складі початку широкомасштабного вторгнення становили вже близько 417 950 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 42 автомобільні техніки та 22 артсистеми росіян.