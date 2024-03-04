У Міноборони назвали брак особового складу "трагедією"

Радник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що у військовозобов'язаних не залишилося часу сидіти вдома. Він назвав брак боєприпасів та особового складу - "трагедією".﻿ Про це він сказав у коментарі The Washington Post, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як заявив Бежевець, цивільні особи бойового віку повинні змиритися з тим, що "нема коли сидіти вдома".

"Цілком можливо, що росіяни незабаром підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить" , - сказав він.

Він також зауважив, що "крім браку боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас бракує особового складу, це трагедія".

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження за ухилення від мобілізації і не тільки.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.