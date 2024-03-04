В Україні планують скоротити кількість міністерств на третину – прем'єр
У рамках реформи уряду планується скоротити кількість міністерств на третину. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, повідомляє Економічна правда.
"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав глава Кабміну.
За його словами, влада також працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.
"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - пояснив він.