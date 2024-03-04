Close button

В Україні планують скоротити кількість міністерств на третину – прем'єр

В Україні планують скоротити кількість міністерств на третину – прем'єр
Фото: facebook.com/KabminUA

У рамках реформи уряду планується скоротити кількість міністерств на третину. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, повідомляє Економічна правда.

"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав глава Кабміну.﻿

За його словами, влада також працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.

"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - пояснив він.

Новини

Популярні теми форуму

analytics