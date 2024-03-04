В Україні планують скоротити кількість міністерств на третину – прем'єр

У рамках реформи уряду планується скоротити кількість міністерств на третину. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, повідомляє Економічна правда.

"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців" , - сказав глава Кабміну. ﻿

За його словами, влада також працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.