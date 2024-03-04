Бізнес готовий виробляти понад мільйон дронів – прем'єр

Бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. На організацію виробництва уряд виділив близько 40 млрд гривень.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній пресконференції за підсумками чотирьох років роботи уряду, повідомляє Економічна правда.

"У 2024 році ми зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва озброєння. Президент ставив завдання 1 млн дронів. Ми розуміємо, що бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати це нашим Силам оборони" , - сказав Шмигаль.

За його словами, на дрони виділені додаткові бюджетні кошти. Уряд виділив близько 40 млрд гривень на організацію виробництва.

За словами Шмигаля, зараз доволі значні кошти уряд виділяє для закупівель озброєння саме в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння і військової техніки, використовувати власне на закупівлю в українських виробників.

Нагадаємо, 19 грудня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна виготовить мільйон дронів у 2024 році. Україна дійсно має бути здатна виробити мільйон FPV-дронів, про що напередодні заявляв президент Володимир Зеленський.