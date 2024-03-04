ЄС не буде проводити переговори з РФ про транзит газу через Україну

Європейська Комісія не має наміру долучатися до будь-яких контактів з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України, натомість вживатиме всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу. Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС з питань енергетики заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Укрінформ.

"Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до (переговорів) з Росією, як робила це п’ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу.

Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року. Ми інтенсивно працюємо, щоб надати країнами альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас - для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС" , - зазначила Сімсон.

Вона зауважила, що головною темою для обговорення європейських урядовців сьогодні буде саме газ та безпека постачання.

"Ми успішно пройшли черговий опалювальний сезон, тож зараз вже час починати готуватися до наступної зими. Ми обговоримо прогнози щодо (динаміки) газового ринку, а також вплив зупинки транзиту російського газу через Україну" , - сказала єврокомісар.

Вона висловила сподівання, що міністри зможуть також погодити продовження заходів із заощадження газу та шляхи подальшого скорочення обсягів експорту російського LNG (скрапленого газу) до європейських країн.

Це однією темою Ради міністрів ЄС стане розвиток сонячної енергетики та подальше збільшення частки поновлювальних джерел в енергетичному балансі ЄС, що має дозволити Європі досягти кліматичних цілей 2030 року.