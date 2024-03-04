У ЄС підтвердили, що планують представити переговорну рамку з Україною у березні

У Єврокомісії у понеділок підтвердили, що готуються представити переговорну рамку про вступ України цього місяця. Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник ЄК Ерік Мамер, повідомляє Європейська правда.

Мамер відповідав на запитання журналістів, які прагнули отримати додаткові роз’яснення з приводу зміни публічної позиції глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно графіка підготовки переговорної рамки.

"Президентка сказала нещодавно, що це відбудеться протягом березня" , – сказав Маммер.

Нагадаємо, 21 лютого фон дер Ляєн не стала допускати наступний крок для України на шляху до ЄС – представлення переговорної рамки – до європейських виборів, що пройдуть у червні цього року.

Але вже через три дні, під час візиту до Києва, вона повернулася до початкового графіку і заявила, що Єврокомісія зробить наступний формальний крок щодо заявки України на вступ до ЄС у середині березня.

"Я вже підкреслював, що президентка тоді сказала: моє найбільш ймовірне припущення (my best guess), у комісії відбулись подальші обговорення, після яких вона була в змозі уточнити, що ми винесемо пропозицію зараз" , – пояснив додатково Мамер.