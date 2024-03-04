У ЄС підтвердили, що планують представити переговорну рамку з Україною у березні
У Єврокомісії у понеділок підтвердили, що готуються представити переговорну рамку про вступ України цього місяця. Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник ЄК Ерік Мамер, повідомляє Європейська правда.
Мамер відповідав на запитання журналістів, які прагнули отримати додаткові роз’яснення з приводу зміни публічної позиції глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно графіка підготовки переговорної рамки.
"Президентка сказала нещодавно, що це відбудеться протягом березня", – сказав Маммер.
Нагадаємо, 21 лютого фон дер Ляєн не стала допускати наступний крок для України на шляху до ЄС – представлення переговорної рамки – до європейських виборів, що пройдуть у червні цього року.
Але вже через три дні, під час візиту до Києва, вона повернулася до початкового графіку і заявила, що Єврокомісія зробить наступний формальний крок щодо заявки України на вступ до ЄС у середині березня.
"Я вже підкреслював, що президентка тоді сказала: моє найбільш ймовірне припущення (my best guess), у комісії відбулись подальші обговорення, після яких вона була в змозі уточнити, що ми винесемо пропозицію зараз", – пояснив додатково Мамер.
"Але, звичайно, є питання у тому, коли Рада буде у змозі схвалити її, і тут її best guess був, що це відбудеться пізніше", – додав речник.