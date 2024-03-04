Обстріли, ситуація на фронті, зброя: Зеленський провів селектор

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду, на якій обговорили наслідки обстрілів Одеси та Курахового, ситуацію на фронті, надходження зброї та боєприпасів, а також про роботу "морського коридору".

Про це йдеться﻿ в дописі в Telegram-каналі Зеленського.

"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль.

Також триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу" , – зазначив президент.

Також Зеленський заслухав міністра оборони та представників міністерства про фактичні та заплановані надходження зброї та боєприпасів.

"Заслухав Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах" , – зазначив президент.

Серед іншого були й доповіді розвідок, СБУ та МВС.

Окремо президент акцентував на роботі морського коридору.