Шмигаль сподівається, що Україна вступить до ЄС одразу після перемоги

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україна зможе приєднатись до ЄС після завершення війни, а домашню роботу для цього виконає за два роки. Про це глава уряду заявив на пресконференції у понеділок, повідомляє Європейська правда.

Шмигаль відзначив, що Україна дуже швидко рухається на шляху до ЄС. За його словами, країна вже провела селф-скриніг свого законодавства на предмет відповідності праву ЄС, і це скорочує тривалість перемовних процедур.

Він висловив переконання, що Україна буде здатна пройти всі переговорні процедури "дуже швидко – до двох років".

"Ми готові з нашої сторони зробити нашу домашню роботу" , – констатував Шмигаль.

Далі, за його словами, лідерам країн ЄС залишиться тільки ухвалити політичне рішення щодо вступу України, а парламентам – провести ратифікацію.