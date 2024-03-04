Шмигаль сподівається, що Україна вступить до ЄС одразу після перемоги
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україна зможе приєднатись до ЄС після завершення війни, а домашню роботу для цього виконає за два роки. Про це глава уряду заявив на пресконференції у понеділок, повідомляє Європейська правда.
Шмигаль відзначив, що Україна дуже швидко рухається на шляху до ЄС. За його словами, країна вже провела селф-скриніг свого законодавства на предмет відповідності праву ЄС, і це скорочує тривалість перемовних процедур.
Він висловив переконання, що Україна буде здатна пройти всі переговорні процедури "дуже швидко – до двох років".
"Ми готові з нашої сторони зробити нашу домашню роботу", – констатував Шмигаль.
Далі, за його словами, лідерам країн ЄС залишиться тільки ухвалити політичне рішення щодо вступу України, а парламентам – провести ратифікацію.
"У мене є великі сподівання, що політичні рішення про вступ України буде прийнято негайно після нашої перемоги. Я не вірю, що ЄС буде чекати якихось ще формальностей для того, щоб Україна зробила свою домашню роботу. Ми її зробимо – сумніву нема… Я хочу вірити, що Україна стане членом ЄС негайно після нашої перемоги, після завершення цієї війни. Домашню роботу ми зробимо за два роки", – заявив Шмигаль.