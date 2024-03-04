У Кабміні відповіли, звідки візьмуть гроші на нові потреби ЗСУ

Кабінет міністрів України планує надавати додаткове фінансування на оборонні потреби країни за допомогою продовження аудиту та верифікації витрат, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить преск﻿﻿онференція прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

У глави уряду поцікавилися, чи є варіанти, щоб знайти сотні мільярдів гривень на додаткові потреби військових.

У відповідь Шмигаль нагадав, що мобілізація в Україні продовжується і цифри він назвати не може. Але у такому питанні треба чути потреби військових.

"Чи буде потреба у зазначених сумах? Хочу сказати, що цього року 1,7 трлн гривень закладено у бюджеті сектору оборони для потреб цього року. Ми розуміємо, що цього року нам потрібно буде приймати рішення щодо додаткового фінансування. Які інструменти? Продовження певного аудиту, верифікація витрат. Додаткові кошти будуть потрібні, але я не впевнений, що суми, які ви назвали, будуть потрібні", - розповів прем'єр.

За його словами, під час планування бюджету уряд розраховував, як рухатиметься і питання мобілізації, і питання оборонної операції, і наших наступальних операцій.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У документі містяться норми щодо електронних повісток, зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не лише.

Законопроект уже підтримала Рада у першому читанні.

Згідно з прогнозом заступника спікера ВР Олександра Корнієнка, у другому читанні законопроект можуть розглянути вже до кінця березня.