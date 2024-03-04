ЗМІ: ЄС готує санкції проти 30 росіян і компаній через смерть Навального

Країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть ув’язненого критика Путіна Алексєя Навального, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його даними, у ЄС у відповідь на смерть Навального готують заборону на в’їзд та замороження активів близько 30 фізичних осіб-громадян РФ та російських компаній.

???????? member states are currently preparing sanctions (visa bans & asset freezes) on people responsible for the death of @navalny. some 30 or so ????????individuals/entities. should be ready for adoption when EU foreign ministers meet on 18 March — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2024

Ці заходи мають бути готовими для погодження на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 18 березня.

Нагадаємо, раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.

Після смерті Навального в колонії багато західних країн викликали російських послів.

Британія першою оголосила нові санкції проти Росії у відповідь на смерть Навального, слідом додаткові санкції наклали Сполучені Штати і Канада.