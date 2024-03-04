Антикорупційні органи скерували до суду справу про хабар Князєву

Антикорупційні органи скерували до суду матеріали справи щодо колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого викрили на хабарництві, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ.

4 березня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Верховного суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як встановило слідство, у 2002 році український бізнесмен Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з головою Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн дол. США – голові та суддям Верховного суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг).

Врешті-решт Верховний суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу й отримання двома траншами 1,8 млн дол. США.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі 450 тис. дол. США голову Верховного суду й адвоката було викрито "на гарячому".