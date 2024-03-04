ЄС відреагував на загибель 12 людей через російський удар по Одесі
Європейський Союз назвав воєнним злочином удар російського безпілотника по багатоповерхівці в Одесі 2 березня, в результаті якого загинули 12 людей, з них п’ятеро – діти, повідомляє Європейська правда.
Про це написав у Twitter (X) речник Європейської комісії Петер Стано.
За словами Стано, навмисні атаки РФ проти мирних жителів – це воєнний злочин і "ще один приклад відповіді Путіна тим, хто вважає, що мир із Росією можливий".
"ЄС продовжить підтримувати Україну, хай що буде", – наголосив він.
Нагадаємо, в результаті влучання російського "Шахеда" у багатоповерхівку в Одесі 2 березня загинули 12 людей і постраждали ще 20, двоє з яких перебувають у реанімації у важкому стані.
Серед загиблих – п'ятеро дітей: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому у липні мало виповнитися 10 років.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи трагедію, заявив, що для Росії мають бути "серйозні і негайні наслідки, а не тривала безкарність".