Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача сил підтримки ЗСУ – ним став Олександр Яковець, повідомляє Українська правда.

Про це говорять укази на сайті Офісу президента

Одним указом Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України.

Наступним – призначив на цю посаду Олександра Яковця.

Довідково: У 2018-2020 роках Яковець був начальником управління логістики-заступником начальника штабу оперативного командування "Схід".

З 19 лютого 2020 року обіймав посаду начальника інженерних військ-начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ.