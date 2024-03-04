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ОСУВ "Таврія": На Авдіївському напрямку просування ворога припинено

ОСУВ "Таврія": На Авдіївському напрямку просування ворога припинено
Фото: Facebook

На Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Сили оборони зупинили подальше просування ворога, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

"Від початку сьогоднішньої доби і до 18 години на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське.
При цьому ми говоримо, що на оцьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати і просування ворога припинено.
Села Бердичі, Тоненьке противник частково контролює, але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат, тож просування ворога зупинено ще на цьому рубежі".

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