Зеленський провів нараду з Умєровим: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої йшлося, зокрема, про далекобійні дрони на озброєнні української армії. У цьому питанні він побачив "хороший зміст", повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечі﻿рнє відеозвернення Зеленського до українців, опубліковане у Facebook.

За словами президента, загалом з Умєровим вони говорили про постачання зброї, а також справедливе й правильне забезпечення бригад, адже "кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримати більше наявної сучасної зброї".

"Окрема розмова – щодо дронів. Хороший зміст. Зокрема, щодо наших далекобійних дронів".

Крім того, повідомляє Зеленський, в понеділок у нього відбулася тривала зустріч з головкомом Олександром Сирським і начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Обговорили фронтові питання і завдання, а також "наші операції та перспективи".

"Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися".

Також президент повідомив, що в понеділок погодив і підписав низку кадрових призначень для Сил оборони.

Зеленський заслухав доповідь голови ГУР Кирила Буданова.

"Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде" , - додав він.

Голова СБУ Василь Малюк прозвітував щодо протидії колаборантам і російським ДРГ у прикордонних районах.

"Є хороші результати зі знешкодження цих осіб" , - зауважив Зеленський.

Також, за його словами, була доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Вона стосувалась чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії.