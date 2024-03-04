На складах Медичних сил знайшли 30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік

Аудит Міністенрства оборони виявив на складах Командування медичних сил майже 30 тисяч нових турнікетів SOF виробництва США, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Майже 30 тисяч нових якісних турнікетів Медичні сили отримали ще в квітні 2023 року. З того часу вони зберігалися на складі однієї з військових частин підпорядкування Команування медичних сил в Житомирській області.

З цієї партії було видано всього 458 одиниць за півроку після постачання до України.

Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина — уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.

Про результати внутрішнього аудиту повідомлено міністру оборони Рустему Умєрову.