Байден ще на рік продовжив санкції проти Росії

Президент США Джо Байден своїм указом 4 березня продовжив на один рік дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчить указ на сайті Білого дому.

Надзвичайний стан у зв’язку із ситуацією в Україні було запроваджено ще 6 березня 2014 року указом тодішнього президента США Барака Обами. Відтоді його дію було кілька разів розширено – зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання Росією правосуб’єктності терористичних утворень "Л/ДНР".

Крім того, у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.

"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів… Тому я продовжую надзвичайний стан на 1 рік", – йдеться в указі Байдена.

Нагадаємо, 23 лютого президент США оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Зокрема під санкції потрапили 26 компаній та індивідів із 11 країн – зокрема Китаю та Сербії, – які допомагають Росії в обхід санкцій імпортувати критично важливі технології та обладнання для військово-промислової сфери.

У Штатах вважають, що їхнє попередження щодо санкцій проти фінансових установ суттєво вплинуло на грошові потоки між РФ та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати й Казахстан.