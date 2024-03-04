МВС: У Донецькій області від удару російського безпілотника загинули двоє рятувальників

Двоє рятувальників загинули, ще троє травмовані через російський удар безпілотником по Краматорському району на Донеччині.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.

Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога".