Повітряні сили вдарили по об'єкту окупантів у Херсонській області

Повітряні сили у понеділок 4 березня уразили об’єкт противника на тимчасово окупованій території у Херсонській області, повідомляє Українська правда.

Про це поовiдомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

"4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина.

Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки!

Дякую пілотам Повітряних сил за успішну бойову роботу".

Судячи з кадрів відео, йдеться про французьку авіабомбу AASM-250 Hammer.