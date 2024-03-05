В Раді заявили, що дозволили Порошенку поїхати за кордон у відрядження

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що керівництво ВР дозволило лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку виїхати на конгрес Європейської народної партії в Румунію.﻿﻿ Про це Корнієнко сказав в етері телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Щойно було підписано відрядження Петру Олексійовичу Порошенку на конгрес Європейської народної партії" , – сказав віцеспікер парламенту.

За його словами, торік "опозиційні фракції [їздили за кордон] більше, ніж монобільшість – якщо у відсотковому співвідношенні. У них депутати більш міжнародно активні".

"Іноді в нас є певні підстави забороняти або не дозволяти виїзд. Вони безпекові, чітко регламентовані" , – зазначив Корнієнко.

"Немає такої проблеми системної. Наразі вже перебуває один чи двоє представників "Європейської солідарності" за кордоном і Петро Олексійович також поїде на свій з’їзд Європейської народної партії" , – додав він.

Нагадаємо, у лютому Порошенко стверджував, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки нібито через загрозу його життю. У Раді тоді заявили, що не отримували від Порошенка "заяв і відповідних документів".

За останні місяці стались кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами, і ця тема привернула увагу ЗМІ.

29 лютого європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї опублікував лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який попросив його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.