ЗМІ: В Ірландії намагаються заблокувати будівництво житла для біженців з України

Суд в Ірландії другий тиждень розглядає скаргу місцевого забудовника, який на замовлення уряду будує житло для прийняття майже тисячі біженців з України – проти виступають кількадесят людей, які блокують дороги для будівельної техніки, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Irish Times.

Компанія Pastures New Accommodation уклала з урядом Ірландії контракт на надання 985 ліжко-місць у 387 будиночках в місті Ньюхолл графства Кілдар, а також на будівництво їдальні, пральні та рекреаційних об'єктів на території об'єкту.

Минулого тижня компанія повідомила суду, що до 50 протестувальників перешкоджали в'їзду та виїзду людей і машин на територію, використовуючи тактику "живого щита" та паркуючи автомобілі перед в'їздами.

У суді Pastures New Accommodation наголосила, що не проти протестів, але блокування в'їздів не є законним і створює загрозу безпеці – до того ж, протестувальники публікували агресивні дописи в соцмережах, натякаючи на бажання підпалити будівництво.

Тоді суд став на бік компанії та заборонив протестувальникам навмисно перешкоджати в'їзду на територію об'єкту або виїзду з нього. Але на засіданні 4 березня стало відомо, що частина протестувальників продовжує блокування.

Через відсутність представників відповідачів суддя, що головував на слуханні, переніс розгляд на кінець тижня.

За офіційними даними, до Ірландії з початку повномасштабного вторгнення в’їхали понад 100 тисяч українців. Із них близько 20 тисяч або повернулися в Україну самостійно, або виїхали в інші країни.

Ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців.

На цьому тлі в грудні ірландський уряд оголосив про скасування спеціального статусу, наданого українським біженцям, а тим, хто проживає в державних установах, будуть скорочені виплати з 220 до 38,80 євро на тиждень.