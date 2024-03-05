ISW: У РФ приховали дані про соцвиплати, щоб не вирахували втрати у війні

Російський уряд приховав дані про отримувачів послуг соціальної підтримки у 2022 році, щоб приховати втрати, які російські війська зазнали в перший рік війни в Україні.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російське опозиційне видання "Верстка" провело розслідування Єдиної державної інформаційної системи соціального захисту РФ і 4 березня повідомило, що соцзахист приховав дані про отримувачів соціальних виплат у 2022 році.

Це також може бути пов'язане з тим, щоб приховати неспроможність уряду РФ виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення.

"Верстка" зазначила, що частина прихованих даних містить інформацію, яка може виявити масштаби втрат в Україні, наприклад показники про "вдів військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби" та "громадян, які отримали поранення, контузії, травми та каліцтва виконання обов'язків військової служби".

Інститут вивчення війни припускає, що статистику приховали, щоб запобігти соціальному невдоволенню, що виникло навколо повідомлень про втрати росіян в Україні.

Цією інформацією поділилися лише у 2023 та 2024 роках, коли лінія Кремля щодо втрат Росії дещо консолідувалася, щоб усунути соціальні шоки.

Можливо, Кремль також приховав дані соціальних служб за 2022 рік, щоб приховати свої проблеми з наданням обіцяних заходів соціальної підтримки різним особам, особливо тим, хто постраждав від першого року війни.

Ключові висновки ISW за 4 березня