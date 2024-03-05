У РФ пропонують перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна

Комуністична партія "Комуністи Росії" звернулася до ФСБ та Генеральної прокуратури РФ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна.﻿﻿ Про це заявив голова КПКР Сергій Малінкович, повідомляє Українська правда.

"У 71-шу річницю з дня смерті Й. В. Сталіна партія звернулася до Генеральної прокуратури РФ і ФСБ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосипа Віссаріоновича Сталіна, оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу заходу" , – сказав Малінкович.

5 березня комуністи у Москві також планують покласти квіти до погруддя диктатора, який організував низку масових винищень українців у XX столітті.