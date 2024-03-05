ППО вночі збила 18 "Шахедів" на Одещині – Повітряні сили

У ніч на 5 березня сили протиповітряної оборони збили 18 безпілотників типу Shahed, які атакували Україну.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього окупанти запустили 22 "Шахеди" з Балаклави (окупований Крим).

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 "Шахедів" у межах Одеської області" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.