ППО вночі збила 18 "Шахедів" на Одещині – Повітряні сили
У ніч на 5 березня сили протиповітряної оборони збили 18 безпілотників типу Shahed, які атакували Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Всього окупанти запустили 22 "Шахеди" з Балаклави (окупований Крим).
"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 "Шахедів" у межах Одеської області", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.