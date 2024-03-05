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Атака дронів на Одещину: є влучання, без постраждалих

Атака дронів на Одещину: є влучання, без постраждалих
Фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 5 березня росіяни вдарили "Шахедами" по Одеській області. Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, втім зафіксовані влучання. Пошкоджена будівля, сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

"В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення", – йдеться в повідомленні.

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. За попередніми даними постраждалих немає.

"Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО", – зазначили Сили оборони півдня.

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