Атака дронів на Одещину: є влучання, без постраждалих
У ніч на 5 березня росіяни вдарили "Шахедами" по Одеській області. Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, втім зафіксовані влучання. Пошкоджена будівля, сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення", – йдеться в повідомленні.
Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. За попередніми даними постраждалих немає.
"Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО", – зазначили Сили оборони півдня.