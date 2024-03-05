Атака дронів на Одещину: є влучання, без постраждалих

У ніч на 5 березня росіяни вдарили "Шахедами" по Одеській області. Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, втім зафіксовані влучання. Пошкоджена будівля, сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

"В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення" , – йдеться в повідомленні.

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. За попередніми даними постраждалих немає.