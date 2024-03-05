У ГУР підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов"

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що завдали удар по російському кораблю "Сергій Котов", він зазнав пошкоджень.

Про це йдеться﻿ у повідомленні ГУР в соцмережах.

У ніч на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

"Внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель проекту 22160 «сєрґєй котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів" , – повідомили в ГУР.

Зазначається, що вогневе ураження корабля відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.