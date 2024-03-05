Віцепрезидентка США зустрілася з ізраїльським посадовцем: говорили про ситуацію в Газі

Віцепрезидентка США Камала Гарріс прийняла у Білому домі члена військового кабінету Ізраїлю Бені Ганца на тлі очікуваного продовження наступу Ізраїлю на крайній південь Сектора Гази, повідомляє Європейська правда.

Віцепрезидентка на переговорах повторила позицію США про те, що Ізраїль має право захищатися.

Одночасно вона висловила стурбованість гуманітарним становищем у Секторі Гази і трагедією з загибеллю цивільних, які потрапили під обстріл у черзі за гуманітарною допомогою.

"Віцепрезидентка обговорила нагальну необхідність досягнення домовленості щодо звільнення заручників і привітала конструктивний підхід Ізраїлю у цьому питанні. Вона закликала ХАМАС прийняти озвучені пропозиції, за якими звільнення заручників забезпечило би негайне перемир’я на шість тижнів і уможливило би більшу гуманітарну допомогу по всьому Сектору Гази" , – зазначають у комюніке.

У переговорах йшлося також про необхідність "гуманітарного плану" для півдня сектору Гази до того, як армія Ізраїлю почне там активні дії.

Гарріс закликала Ізраїль у координації з міжнародними партнерами вжити додаткових заходів для того, щоб у Сектор Гази потрапляло більше гуманітарної допомоги і цивільні могли безпечно її отримувати.