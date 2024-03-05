Бельгія вислала десятки дипломатів-шпигунів РФ за останні місяці – прем’єр
Бельгія протягом останніх місяців вислала з країни десятки так званих "російських дипломатів", які явно були шпигунами. Про це заявив прем'єр-міністр Александр Де Кроо в ефірі RTL, повідомляє Європейська правда.
На запитання, чи варто Бельгії побоюватися спроб Росії дестабілізувати демократію, Де Кроо відповів, що ці спроби вже відбуваються.
"За останні місяці Бельгія депортувала з країни десятки так званих російських дипломатів. Чи були вони шпигунами? Очевидно, що так", – сказав він.
За словами де Кроо, Росія атакує Бельгію і в інші способи.
"Якщо ми виступаємо проти Росії, ми знаємо, що дуже часто наші веб-сайти стають об'єктами кібератак у наступні години", – додав він.
Росія також провела численні дезінформаційні кампанії в Бельгії.
"Наприклад, коли відбувалося полювання на Юргена Конінгса (колишнього кадрового військового, який погрожував вірусологам та уряду Бельгії під час пандемії Covid-19 у 2021 році. – Ред.), у наших служб безпеки виникли підозри щодо організованих дезінформаційних кампаній у делікатні моменти", – розповів де Кроо.
У квітні 2023 року дослідження, проведене газетою De Tijd та її європейськими партнерами, показало, що ніде в Європі Росія не має стільки обладнання супутникового зв'язку, яке використовується для передачі конфіденційної інформації до Росії, як на будівлях її посольства в Бельгії.