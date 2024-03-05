Бельгія вислала десятки дипломатів-шпигунів РФ за останні місяці – прем’єр

Бельгія протягом останніх місяців вислала з країни десятки так званих "російських дипломатів", які явно були шпигунами. Про це заявив прем'єр-міністр Александр Де Кроо в ефірі RTL, повідомляє Європейська правда.

На запитання, чи варто Бельгії побоюватися спроб Росії дестабілізувати демократію, Де Кроо відповів, що ці спроби вже відбуваються.

"За останні місяці Бельгія депортувала з країни десятки так званих російських дипломатів. Чи були вони шпигунами? Очевидно, що так" , – сказав він.

За словами де Кроо, Росія атакує Бельгію і в інші способи.

"Якщо ми виступаємо проти Росії, ми знаємо, що дуже часто наші веб-сайти стають об'єктами кібератак у наступні години" , – додав він.

Росія також провела численні дезінформаційні кампанії в Бельгії.

"Наприклад, коли відбувалося полювання на Юргена Конінгса (колишнього кадрового військового, який погрожував вірусологам та уряду Бельгії під час пандемії Covid-19 у 2021 році. – Ред.), у наших служб безпеки виникли підозри щодо організованих дезінформаційних кампаній у делікатні моменти" , – розповів де Кроо.

У квітні 2023 року дослідження, проведене газетою De Tijd та її європейськими партнерами, показало, що ніде в Європі Росія не має стільки обладнання супутникового зв'язку, яке використовується для передачі конфіденційної інформації до Росії, як на будівлях її посольства в Бельгії.