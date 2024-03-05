У ЗСУ розповіли, чим окупанти компенсують втрачені літаки

Російські окупанти намагаються компенсувати нещодавню втрату 13 бортів авіації збільшенням активності дронів. Крім того, літаки, які слугують для скидання КАБів на півдні, також займаються збором інформації, але не так ефективно, як А-50. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Сьогодні вони активізували свою безпілотну розвідку і протягом кількох діб поспіль, ми спостерігали в нашій зоні відповідальності, зокрема, підвищену активність таких безпілотних летальних апаратів - 100-130 одиниць за добу проліт в нашій зоні відповідальності як вздовж лінії зіткнення, так і дещо глибше. Отже, ворог намагається компенсувати кількістю, вже ніяк не якістю" , - розповіла вона.

Крім того, за словами спікера, літаки тактичної авіації РФ, які раніше виконували завдання з спрямування керованих авіабомб, сьогодні, не ризикуючи власними корпусами, тримаються подалі, в акваторії Чорного та Азовського морів та звідти теж також слугують для збору інформації.

"Але цей процес ускладнений, оскільки обладнання цих літаків не відповідає потужностям А-50. А самого А-50, хоч він у наявності у росіян ще є, ми не спостерігаємо вже близько тижня" , - констатувала Гуменюк.

Збиття 13 російських літаків

Загалом українські військові збили вже 13 російських літаків, починаючи з 17 лютого. Серед знищених російських бортів – десять Су-34, два Су-35 та один А-50. Причому більшість із них були збиті на східному фронті.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігат, масове збиття російських літаків у лютому 2024 року є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.

Крім того, через постійну небезпеку, окупанти сховали російські літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Це, певною мірою, полегшує відпрацювання по ворожій авіації.