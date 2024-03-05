Литовські фермери вважають найбільшою проблемою російське зерно, а не українське

На тлі часткової блокади фермерів на польсько-литовському кордоні через українське зерно литовські фермери кажуть, що їх більше турбує імпорт російського зерна, повідомляє Європейська правда.

З п'ятниці польські фермери частково блокують головну трасу на колишньому прикордонному пункті пропуску між Польщею та Литвою і перевіряють вантажівки, посилаючись на побоювання, що частина українського зерна, імпортованого до Литви, повертається до Польщі.

Проте литовські зерновики кажуть, що їх найбільшою проблемою є не українське, а російське зерно, яке у величезних кількостях потрапляє до ЄС.

"Це вражаючі цифри: понад 3 мільйони тонн російського зерна пройшло через Латвію та Литву разом у 2023 році. Загалом минулого року на ринок ЄС було імпортовано 12 мільйонів тонн російського зерна", – сказав Аушріс Мачіяускас, голова Асоціації виробників зерна Литви.

За його словами, російське зерно знижує ціни по всьому ЄС: росіяни навмисно демпінгують, щоб створити хаос в аграрному секторі. Але Єврокомісія має інструменти, щоб покласти цьому край.

"Існує регламент, який дозволяє ЄС втручатися на ринок у надзвичайних ситуаціях і починати купувати продукти харчування, ціни на які різко падають", – сказав Мачіяускас.

За оцінками зернопереробників, минулого року до Литви було імпортовано близько 50 тисяч тонн українського зерна, що набагато менше, ніж у довоєнний період. Переробники, як і виробники зерна, підкреслюють, що справжньою проблемою є російське зерно.

Латвійський парламент тимчасово заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Але навіть цей крок мало що змінив, кажуть переробники.