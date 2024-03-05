ЄС зменшив імпорт російського газу на понад 70% - єврокомісар

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз вжив заходів для стабілізації внутрішнього ринку газу та скоротив імпорт російського "блакитного палива" на 71%. Про це заявила єврокомісар Кадрі Сімсон під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань енергетики, повідомляє Укрінформ.

"Європа сьогодні є стабільною, програма RePowerEU протягом двох років принесла свої результати. Торік на російський газ припадали 15% загального обсягу від імпорту газу, у порівнянні із 24% у 2022 році та 45% за рік до початку війни. Імпорт газу з Росії до ЄС зменшився на 71% з 2021 року. Ціни суттєво знизилися, і перебувають на відносно стабільному рівні. Минулого тижня вони становили 25 євро за мегават/год - і це той рівень який існував до початку війни" , - розповіла вона.

СІмсон зауважила, що країни ЄС впевнено підходять до завершення опалювального сезону із заповненням газових сховищ на 62%. За оцінками, до початку нового циклу закачування газу цей показник становитиме 45-55%. Нині ЄС може покладатися на цілу низку надійних постачальників, головними серед яких залишаються Норвегія і США.

"Ми обговорили також важливість зменшення попиту на газ. Міністри дійшли згоди навколо рекомендацій Єврокомісії продовжити практику скорочення споживання газу на 15% протягом наступного року. На цей час заходи економії дозволили заощадити до 18% від рівня споживання у 2022 році. Тож ми будемо продовжувати ці зусилля - цього разу без зобов’язальних законодавчих норм, на добровільній основі. Це ще одна ознака того, що ми поступово виходимо з надзвичайного стану в енергетиці" , - сказала представниця Європейської комісії.

За словами Сімсон, міністри на пропозицію Литви також обговорили можливість подальшого скорочення імпорту скрапленого російського газу, але поки не дійшли згоди в цьому питанні. Його остаточне вирішення залежатиме від політичної волі країн-членів та врахування всіх наслідків такого кроку, а також від готовності поширити санкції ЄС на газову промисловість Росії.