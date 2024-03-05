Макрон підтримає пропозицію Чехії про постачання боєприпасів для ЗСУ – Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон уже цього тижня може оголосити про готовність підтримати пропозицію Чехії щодо постачання сотень тисяч артилерійських снарядів із країн поза Європейським союзом для України.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Німеччина, Нідерланди і Данія приєдналися до Франції в підтримці плану із закупівлі боєприпасів за межами ЄС, і Макрон обговорить цю пропозицію з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою під час поїздки до Праги у вівторок, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності.

Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться окреме обговорення з міністрами оборони і закордонних справ країн ЄС для уточнення деталей.

Європейські союзники насилу виконують зобов'язання з постачання Києву військової техніки в складний момент війни, коли українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.

Видання зазначає, що ЄС не виконав обіцянку надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до цього місяця, тоді як Київ відчуває гостру нестачу.

Чеська ініціатива

Раніше стало відомо, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметри. Найближчими тижнями вони можуть вирушити ЗСУ.

Нещодавно Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

Нідерланди повідомили про виділення понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів за межами ЄС.

Також Бельгія виділила 200 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.

До того ж нещодавно повідомлялося, що українські військові збираються отримати першу партію із сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів у рамках міжнародних зусиль з пошуку боєприпасів.