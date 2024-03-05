Трамп переміг на праймериз у ще одному штаті

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок виграв республіканські кокуси – цього разу у штаті Північна Дакота – здобувши ще одну перемогу на своєму шляху до президентської номінації від Республіканської партії, повідомляє Європейська правда.

Голосування в Північній Дакоті було останнім перед "супервівторком" – днем у календарі попереднього голосування, коли на кону стоїть найбільша кількість делегатів.

Трамп отримав понад 84% голосів у штаті. Завдяки такій високій підтримці Трамп отримає всіх 29 делегатів від штату.

Наразі конкурентка Трампа Ніккі Гейлі виграла лише одне попереднє голосування - у Вашингтоні, округ Колумбія.

Зараз у Трампа 273 делегати. Гейлі, яка не отримала жодного делегата від Північної Дакоти, має 43.

У вівторок 865 делегатів – або 36% від усіх делегатів, які беруть участь – будуть обрані у більш ніж десяти штатах.

Номінантом від Республіканської партії стане кандидат, який отримає більшість делегатів партії – 1215 з 2429.