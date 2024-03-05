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Нафтобазу у Бєлгородській області РФ атакував безпілотник ГУР – джерело

Нафтобазу у Бєлгородській області РФ атакував безпілотник ГУР – джерело
Фото: АрміяInform

Атаку на нафтобазу у Бєлгородській області РФ здійснило Головне управління розвідки Міноборони, застосувавши дрон українського виробництва, повідомляє Укрінформ.

Співрозмовник видання у ГУР підтвердив причетність української розвідки до спецоперації.

За його словами, російська нафтобаза була атакована безпілотником українського виробництва.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що 5 березня близько 9 години ранку в селі Долге Бєлгородської області РФ пролунав вибух на нафтобазі АТ "Бєлгороднєфтєпродукт» і сталася пожежа.

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