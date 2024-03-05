Три країни закликали терміново підвищити оборонну готовність ЄС – Guardian

Три європейські країни виклали свої пріоритети у рамках нової Європейської оборонно-промислової стратегії. Естонія, Франція та Польща закликали терміново підвищити готовність.﻿ Про це повідомляє The Guardian, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми беремо участь у гонці з часом... Ми повинні забезпечити, щоб амбіції Стратегії були пропорційними і підкріплювалися конкретними діями, які підтримують нашу боєздатність" , - йдеться у документі.

Три країни заявили, що стратегія має:

Поліпшити довгострокову здатність оборонної промисловості ЄС забезпечувати потреби збройних сил, зменшити стратегічну залежність та підвищити здатність швидко нарощувати виробництво під час криз;

Підтримувати фундаментальне збільшення у державах-членах рівня боєприпасів, доступності ключових систем озброєння та інших можливостей у всіх сферах;

Підвищити конкурентоспроможність ЄС та його держав-членів у галузі технологій та інновацій (військового та подвійного призначення), у тому числі шляхом усунення вузьких місць, забезпечення безпеки ланцюжків постачання та покращення доступу до фінансування зростання;

Зміцнювати співпрацю та заохочувати участь України у її оборонно-промислових ініціативах.

Вони також попередили необхідність достатнього фінансування для досягнення амбітних цілей.