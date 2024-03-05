Екскерівники Twitter судяться з Маском через невиплату 128 млн доларів – FT

Четверо колишніх керівників Twitter, у тому числі колишній виконавчий директор Параг Агравал, подають позов до Ілона Маска понад 128 мільйонів доларів вихідної допомоги, яку мільярдер утримав від них, коли купив сайт соціальної мережі.﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

У жовтні 2022 року Маск звільнив Агравала разом із колишнім головним юридичним директором Віджаєю Гадде, колишнім головним юрисконсультом Шоном Еджеттом і колишнім фінансовим директором Недом Сігалом одразу після того, як він завершив придбання платформи Twitter, яку він перейменував на X, за 44 млрд дол.

Звільнивши керівників, Маск скасував великі вихідні виплати, які вони очікували отримати — майже 60 мільйонів доларів у випадку Агравала.

Однак у позові, поданому в понеділок у федеральному суді Каліфорнії проти Маска та X, керівники заявили, що він "сфабрикував" їхні звільнення, звинувативши їх у грубій недбалості та навмисній неправомірній поведінці, "не навівши жодного факту на підтримку цієї заяви".

Керівникам наводили низку причин їх звільнення, наприклад "передбачуване корпоративне марнотратство" та проблеми з бонусами за утримання співробітників.

"Звільнення Маска позивачів "за причиною" було обманом, спрямованим на те, щоб позбавити позивачів вихідної допомоги" , — йдеться в заяві.

У позові цитується уривок із біографії Маска, написаний Айзексоном, у якому автор стверджує, що мільярдер поспішив закрити угоду раніше запланованого, щоб він міг звільнити керівників "за причиною", перш ніж вони встигнуть отримати свої опціони на акції, або звільняються самі.