В Грузії починаються військові навчання за участі НАТО

Протягом наступних двох тижнів у Грузії військовослужбовці країни, а також країн-членів НАТО проведуть багатонаціональні військові навчання "Троянський слід", повідомляє Європейська правда.

Військовослужбовці працюватимуть над покращенням співробітництва та координації в рамках всесвітньої мережі партнерів і союзників.

"Грузія, беручи участь у навчаннях втретє, ще більше зміцнить свої оборонні спроможності та оперативну сумісність із країнами-членами НАТО. Навчаннями "Троянський слід" керує європейське командування спеціальних операцій США" , – йдеться в заяві дипвідомства США.

Навчання проходять одночасно в трьох країнах – Румунії, Греції та Грузії. У компоненті, який пройде в Грузії, беруть участь представники спецназу США, Великої Британії, Румунії, Польщі та Іспанії.

До навчань також долучаться резервісти територіальної оборони Міноборони Грузії та представники добровольчих організацій.

Військові виконуватимуть різні завдання на суші та на морі як у східній, так і в західній Грузії.