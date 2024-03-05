Польські фермери продовжать блокувати кордон з Україною до травня

Польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня.﻿, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Раніше поляки говорили, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною закінчиться 10 березня.

Як ідеться в документі, акція протесту запланована на 10 березня о 14:30 і триватиме до 14:30 30 квітня.

"Збори відбудуться на перетині національної дороги № 17 і провінційної дороги № 867 перед прикордонним переходом у Гребенні. Очікується, що в зборах візьмуть участь 100 осіб" , - ідеться в повідомленні.

Згідно з документом, йдеться про протести на контрольно-прикордонному пункті "Гребенне - Рава Руська".

"Мета громадських зборів - ліквідація "Зеленої угоди", що обмежує надходження агропродовольчої продукції з-поза меж Європейського союзу, зокрема з України" , - йдеться в повідомленні.

Польські фермери кілька тижнів тому заблокували кордон з Україною. Вони ускладнили рух вантажівок через пункти пропуску, що впливає на експорт. Така ситуація склалася через те, що фермери незадоволені транзитом українського зерна через Польщу і бояться, що воно може залишатися в країні.