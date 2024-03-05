Україна продовжує збільшувати експорт електрики до Європи

Україна планує експортувати рекордну кількість електроенергії - 13,39 гігавата - до п'яти країн Європи: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови. У понеділок показник експорту становив 13,2 гігавата. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Запланований обсяг експорту на 5 березня становить 13 393 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт.

Імпорт електроенергії запланований дуже незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 76 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 37 МВт.

Нагадаємо, у понеділок Україна планувала експортувати рекордні 13 гігаватів електрики до інших країн. Купуватимуть електроенергію Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія та Молдова.

Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило з 1 березня збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину.