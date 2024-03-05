У ЗСУ пояснили, чому ППО не вдається збивати всі "Шахеди" на Одещині

Через специфіку географічного розташування Одеси протиповітряній обороні не завжди вдається перехопити всі ворожі безпілотники та ракети. Таку думку висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Одеса розташована на узбережжі Чорного моря, густонаселене місто, великі будинки, інфраструктура. Розташування протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це спричинено його географічним розташуванням", - сказав Ігнат.

Він також повідомив, що сьогодні РФ атакувала дронами з півдня - з окупованого Криму, а саме з Балаклави.

Нагадаємо, вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 18 з 22 дронів типу Shahed-131/136. В Одеській області внаслідок чергової ворожої атаки дронів пошкоджені будівлі рекреаційного об'єкта і приватний будинок.