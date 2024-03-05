Україна цьогоріч може виготовити 2 млн дронів – Мінстратегпром

Цього року позначки виробництва українських безпілотників можуть досягти двох мільйонів. Наразі відповідні потужності збільшуються. Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Вона зауважила, що потреби нашого війська на сьогодні значно більше, ніж можна покрити при фінансових можливостях нашої країни

"І навіть разом з партнерами нам було б важко. Проте працюємо в цьому напрямку. Ми зараз збільшуємо виробництво безпілотників" , - каже Гвоздяр.

Вона зазначила, що заява президента про мільйон безпілотників викликала сумніви у громадян. Водночас вона запевнила що "в плані виробництва ми йдемо далеко за мільйон".

"І я впевнена, що в цьому році ми сягнемо позначки у 2 мільйони" , - додала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв "здивувати" Росію дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.

При цьому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів". Також він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.