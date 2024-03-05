На знищеному кораблі РФ був гелікоптер – ЗМІ
На борту знищеного російського корабля "Сергій Котов" був вертоліт. Про це розповіли джерела у спецслужбах, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.
За даними джерела, однак поки уточнюється - чи це був Ка-29, чи Ка-27.
"Ймовірно, це був саме Ка-27. Більшості екіпажу корабля вдалось евакуюватись - в районі 50 осіб. Понад 7 загиблих і близько 6 важкопоранених", - додало джерело.
Крім того, про те, що на борту корабля був вертоліт, говорять і у Військово-морських силах ЗСУ.
"Скоріш за все втрати там досить серйозні. Ця інформація верифікується. Вона одна із найскладніших щодо верифікацій. Тому що звісно ворог приховує всі ці втрати. І, до речі, в нього на борту ще мав бути гелікоптер. Тому принципі це той випадок "2 в 1", навіщо платити більше", - сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
Крім того, як додав Плетенчук, окупанти проводили пошуково-рятувальну операцію, "деяких членів екіпажу точно витягали з води, точно евакуювали".
"Але з огляду на те, що ці події відбувалися в темний час доби, низку температуру води та ті пошкодження, які отримав цей корабель, сказати що більшість екіпажу врятувалася я не можу", - додав спікер.