На знищеному кораблі РФ був гелікоптер – ЗМІ

На борту знищеного російського корабля "Сергій Котов" був вертоліт. Про це розповіли джерела у спецслужбах, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За даними джерела, однак поки уточнюється - чи це був Ка-29, чи Ка-27.

"Ймовірно, це був саме Ка-27. Більшості екіпажу корабля вдалось евакуюватись - в районі 50 осіб. Понад 7 загиблих і близько 6 важкопоранених" , - додало джерело.

Крім того, про те, що на борту корабля був вертоліт, говорять і у Військово-морських силах ЗСУ.

"Скоріш за все втрати там досить серйозні. Ця інформація верифікується. Вона одна із найскладніших щодо верифікацій. Тому що звісно ворог приховує всі ці втрати. І, до речі, в нього на борту ще мав бути гелікоптер. Тому принципі це той випадок "2 в 1", навіщо платити більше" , - сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Крім того, як додав Плетенчук, окупанти проводили пошуково-рятувальну операцію, "деяких членів екіпажу точно витягали з води, точно евакуювали".