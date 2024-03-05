Британська розвідка пояснила, чому РФ не застосовує танк "Армата" в бою

Розвідка Британії проаналізувала заяву голови російського оборонного концерну "Ростех" Сергія Чемезова у понеділок про те, що "найсучасніший основний бойовий танк" РФ Т-14 "Армата" не буде розгорнутий на війні проти України через високу вартість, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії у вівторок.

"На сьогодні майже напевно можна стверджувати, що Т-14 "Армата" не буде в Україні. Це дуже ймовірно через потенційну репутаційну шкоду від втрати "престижної" машини в бою, а також через потребу у виробництві більшої кількості танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів" , – зазначає розвідувальне відомство.

В Міноборони Британії нагадали, що T-14 "Армата" представили ще 9 травня 2015 року в Москві, коли він заглох під час репетиції, і в 2021 році він не з'явився в армії РФ, як це анонсували.