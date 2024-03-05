Польська опозиція хоче повного ембарго на агропродукцію з України та РФ

Депутати опозиційної партії президента Анджея Дуди "Право і справедливість" внесуть до Сейму проєкт резолюції, в якому міститься заклик до уряду запровадити повне ембарго на сільськогосподарську та продовольчу продукцію з України та Росії, вийти із "Зеленого курсу" ЄС та запровадити субсидії для фермерів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як заявив депутат Маріуш Блащак, резолюція містить три основні положення.

"По-перше, це питання, яке визначає, бути чи не бути польському сільському господарству, тобто ембарго на імпортовані з України продукти харчування та сільськогосподарську продукцію. Звичайно, ми за те, щоб це ембарго поширювалося також на продукти харчування та сільськогосподарську продукцію, надходить із Росії та Білорусі" , - сказав Блащак.

Він додав, що другою вимогою резолюції є відмова від так званого "Зеленого курсу" ЄС. "Зелений курс справді надзвичайно небезпечний для майбутнього сільського господарства – польського та європейського сільського господарства" , - сказав він.

"Третій пункт стосується підтримки, компенсації фермерам, які зазнають збитків, пов'язаних із усім, що пов'язане з відновленням Російської імперії Путіним та наслідками війни, яка є результатом нападу Росії на Україну. Польський уряд зобов'язаний підтримувати фермерів" , - додав Блащак.

Він повідомив, що "ПіС" клопотатиме про розгляд проєкту резолюції на сесії Сейму, яка розпочнеться 6 березня.

Колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький ("ПіС") заявив, що "резолюція зобов'язує уряд вжити негайних дій, які захистять інтереси польського села та всієї польської економіки".